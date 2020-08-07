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İŞ YERİNDE YANGIN FACİADAN DÖNÜLDÜ

Akyazı’da Gazi Süleyman Paşa Cami karşısında bulunan Mustafa Demiralay’a ait restoranda
Bu haber 2020-08-07 23:58:44 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Gazi Süleyman Paşa Cami karşısında bulunan Mustafa Demiralay’a ait restoranda dün gece yarısı yangın çıktı. Bir üst kattan bir alt kata dökülen yağın içinde köz olan mangala isabet etmesi ve mangalın ateş alması sonucu çıkan yangın Akyazı İtfaiyesinin kısa zamanda müdahale ederek söndürmesi ile restoran tamamen yanmaktan kurtulurken bir faciadan da dönülmüş oldu.

Gece yarısından sonra ve içinde kimsenin bulunmadığı Restoran dadumanların yükseldiğini görenler hem İtfaiyeye hem de işyeri sahibine haber verdiler. Kısa sürede yangın çıktığı işyerine gelen Akyazı İtfaiyesi yangını kısa sürede söndürdü ve büyük bir faciayı önlemiş oldu.

İşyerini tamamen yanmaktan kurtaran Akyazı İtfaiyesine ve yangının çıktığını görüp İtfaiyeye haber verenlere teşekkür eden işyeri sahibi Mustafa Demiralay teşekkür ederken, çıkan yangınla ilgili Poliste soruşturma başlattı.

 
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