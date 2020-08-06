SEÇKİN KARDEŞLERİN BABA ACISI

Akyazı'nın köklü ailelerinden seçkin ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Bu haber 2020-08-06 23:12:15 eklenmiş ve 179 kez görüntülenmiştir.