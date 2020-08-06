Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SEÇKİN KARDEŞLERİN BABA ACISI

SEÇKİN KARDEŞLERİN BABA ACISI

PAZAR YERİNDE SIKI DENETİM

PAZAR YERİNDE SIKI DENETİM

AKYAZI’DA DÖRT KOLDAN DENETİM

AKYAZI’DA DÖRT KOLDAN DENETİM

GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT

GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT

KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR

KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR

ECEL ONU ADANA YOLUNDA YAKALADI

ECEL ONU ADANA YOLUNDA YAKALADI

SEÇKİN KARDEŞLERİN BABA ACISI

Akyazı'nın köklü ailelerinden seçkin ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.
Bu haber 2020-08-06 23:12:15 eklenmiş ve 179 kez görüntülenmiştir.

 

Mübarek Kurban Bayramınızı  En İçten Duygularımızla tebrik eder, Sizlere, Akyazı’mıza ve Tüm İslam Alemine Huzur ve Mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan Niyaz Ederiz

Akyazı'nın köklü ailelerinden seçkin ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

İnönü Mahallesi halkından, Hasan, Hüseyin ve Cengiz Seçkin’in babaları eski fırıncı Kadir Seçkin vefat etti.

Akyazı’nın ilk fırıncılarından olan Kadir Seçkin bir süredir rahatsız ve tedavi görüyordu.

 Merhum Kadir Seçkin'in cenazesi, bugün İnönü Mahallesi Merkez Camii yanındaki hanesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Kadir Seçkin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
23:15 - SEÇKİN KARDEŞLERİN BABA ACISI
Akyazı'nın köklü ailelerinden seçkin ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı....
00:29 - GÜNGÖRSÜN’Ü MEZARI BAŞINDA ZİYARET ETTİK
Necdet Güngörsün Sakarya basınının duayenlerindendir. 24 Temmuz 2007 de kaybettiğimiz...
00:37 - BİROL ATASOY KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından biri olan keresteci Birol Atasoy (60) önceki...
23:39 - AHMET BİRİNCİ’NİN ACI GÜNÜ
MHP Akyazı eski ilçe başkanı Ahmet Birinci’nin (Tik Tak) amcasının kızı,...
17:12 - AKYAZILI İŞ ADAMI ATASOY KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Akyazı’da Kereste Ticareti ile uğraşan iş adamı Birol Atasoy (60) sabah yürüyüşü yaparken ...
00:46 - GENEL CERRAH BURHAN GENCER ANNESİNİ KAYBETTİ
Akyazı Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Cerrah Doktor Burhan Gencer annesini kaybet...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ