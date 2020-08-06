SEÇKİN KARDEŞLERİN BABA ACISI

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Mübarek Kurban Bayramınızı En İçten Duygularımızla tebrik eder, Sizlere, Akyazı’mıza ve Tüm İslam Alemine Huzur ve Mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan Niyaz Ederiz
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Akyazı'nın köklü ailelerinden seçkin ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.
İnönü Mahallesi halkından, Hasan, Hüseyin ve Cengiz Seçkin’in babaları eski fırıncı Kadir Seçkin vefat etti.
Akyazı’nın ilk fırıncılarından olan Kadir Seçkin bir süredir rahatsız ve tedavi görüyordu.
Merhum Kadir Seçkin'in cenazesi, bugün İnönü Mahallesi Merkez Camii yanındaki hanesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Kadir Seçkin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI