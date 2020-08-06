PAZAR YERİNDE SIKI DENETİM

COVİD 19’un son günlerde hızlı artış göstermesi nedeniyle denetimlerde de

Bu haber 2020-08-06 23:09:30 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

COVİD 19’un son günlerde hızlı artış göstermesi nedeniyle denetimlerde de bir sıkılık görülmeye başlandı. Haftanın çarşamba günleri kurulan Pazar yerinde de Akyazı Belediyesinin aldığı sıkı önlemeler dikkat çekti.

Pazar yerine girişte el temizliği yapılması için dezenfektan tertibatının kurulması ve Pazar yerine girecek olanların hijyen kurallarına uyduktan sonra alınması ve alınırken de ateşinin ölçülmesi, Pazar yerine girdikten sonra da alış veriş yaparken sosyal mesafe kuralına uygun davranması konusunda uyarılarda bulunması Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aldığı önlemler içinde yer aldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından Akyazılıların Coronavirüs salgınından korunmaları için mutlak surette belirlenen 14 kurala harfiyen uymaları gerektiğinin altı çizildi ve Pazar yerine girerek alış veriş yapan Akyazılılara bu kuralların tek tek anlatıldığı ve yapıştırılan afişlerle de uyarıldıkları açıklandı.