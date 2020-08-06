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AKYAZI’DA DÖRT KOLDAN DENETİM

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde
Bu haber 2020-08-06 23:04:58 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de dört koldan denetimler yapıldı.

Kahvehaneler, çay ocakları, berberler, kuaförler, kuyumcular,  lokantalar, bakkallar, marketler, kasaplar, özellikle gıda maddesi satışı yapan işyerleri başta olmak üzere tüm işyerleri denetim yapılan yerler oldu.

Mesai saatinin başlamasıyla birlikte Belediye Zabıta Müdürlüğü önünde toplanan denetçiler gruplara ayrılarak kendilerine görev verilen yerlere giderek denetimlerine başladılar. Denetlemelere Belediye, Emniyet, Jandarma, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlükleri kalabalık grup halinde katıldılar.

Denetimlere katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’nın yeni Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Jandarma Bölük Komutan Vekili Teğmen Hüseyin Talay, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer ve bazı Oda Başkanları çarşı içinde denetim yaptılar ve ziyaret ettikleri esnafa hastalığa yakalananların sayısal bakımdan yükselişe geçmesinin ciddi bir sorun olduğu, maske-hijyen ve sosyal mesafeye daha fazla dikkat edilmesi gerektiği konularında ciddi uyarılarda bulundular ve bu tür denetimlerin bundan sonraki günlerde de daha sıkı bir şekilde süreceği bilgisini verdiler.

Akyazı Belediyesi Başkan Bilal Soykan kendisinin dışında iki başkan yardımcısıyla birlikte sahada çalıştıklarını, amaçlarının halkı en iyi şekilde bilinçlendirmek ve hasta sayısındaki artışın önlenmesi için herkesin üzerine önemli görevler düştüğü hususunun anlatıldığını söylerken, İlçe  Emniyet Müdürlüğü de sahada görev yapan elemanları vasıtasıyla sürücüler ve seyahat edenlerle birebir görüşerek durumun ciddiyetinin anlatıldığını söylüyorlar.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü de bu denetimlere tam kadro katılan kamu kurumları olarak göze çarptı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve İlçe Tarım Müdür Vekili Mete Köker’de dört bir koldan alana indiklerini, hastalığın ciddiyetini en ince detayına kadar anlatmaya devam ettiklerini, özellikle de fındık toplamak için İlçemize gelen işçilerin sıkı bir denetimden geçirildiklerini, sürekli olarak ateş ölçümü yapıldığını ve yükselişe geçen hastalığın aşağılara çekilmesi konusunda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını söylediler.

 
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