GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe,Alandüzü’nde yapılacak

Bu haber 2020-08-06 02:16:16 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe,Alandüzü’ndeyapılacak ‘Gazeteciler Sitesi’ için süresinde başvuru yapamayanlara ikinci bir fırsat imkanı sunulduğunu açıkladı.

Başkan Aydıntepe, SGB olarak Alandüzü’nde temin edilen arazinin TOKİ’ye devredilmesinin ardından konut yapım işinin hızlandığını belirterek, “Başvuru süreci az olduğu için başvuru yapamayan meslektaşlarımız için Bayram öncesi Başkent’te TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptığımız görüşme sonrasında ikinci bir başvuru için imkan tanındı” dedi.

Konutlardan sadece SGB üyeleri değil ildeki tüm gazetecilerin yararlanabileceğini belirten Başkan Aydıntepe, “Bizim amacımız gazetecileri konut sahibi yapmaktı. Bu nedenle önceki başvuruda da olduğu gibi bu kez de SGB üyesi olsun olmasın tüm meslektaşlarımız 2+1 konutlar başvuru yapabilirler” dedi.

TOKİ’nin şartları gereği başvuruların SGB’den alınacak belge ile ilgili bankaya ön başvuru bedelinin yatırılarak yapılacağını duyuran Başkan Aydıntepe, “Bulunmaz fırsattan istifade edecek meslektaşlarımız gerekli bilgiyi yönetim kurulu üyelerimizden alabilirler. Başvurular önümüzdeki hafta içinde belirli süre içinde olacak” dedi.





