Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT

GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT

KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR

KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR

ECEL ONU ADANA YOLUNDA YAKALADI

ECEL ONU ADANA YOLUNDA YAKALADI

AKYAZI’DA KORONADA SON DURUM 13 VAKA 7 Sİ POZİTİF

AKYAZI’DA KORONADA SON DURUM 13 VAKA 7 Sİ POZİTİF

VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI

VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI

AKYAZI BELEDİYESİNDE ÜÇ GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

AKYAZI BELEDİYESİNDE ÜÇ GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR

Son yılların en enerjik ve sportmen V alisi Sakarya’ya geldi ve çalışmaya başladı.
Bu haber 2020-08-06 02:11:13 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

 

Son yılların en enerjik ve sportmen V alisi Sakarya’ya geldi ve çalışmaya başladı. Çalışmaya başlamasıyla birlikte Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın ortaya koyduğu bu enerjik hareketliliğine yetişmekte zorlandıkları gözleniyor.

Sakarya Valisi Kaldırım’ın Karadenizli olması nedeniyle yayla ve dağlara olan içten gelen sevgisini Sakarya’da da sürdürüyor olması ve imkan buldukça geldiği Akyazı’da yayla, dağ ve göl bölgelerini dolaşması Valinim enerjikliğini gösteren önemli bir gösterge.

Vali Kaldırım’ın bu enerjikliğine gittiği İlçelerin Kaymakam ve Belediye Başkanlarının da uyum göstermesi gerekiyor. Nitekim Valinin her Akyazı’ya gelişinde gittiği yayla, dağ ve göl bölgelerinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’da eşlik ediyor. Hatta zaman zaman bu gezilere eşlerinde katıldıkları gözleniyor.

Sportmen bir görünüşe sahip olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın Akyazı’ya gelişlerinde enerjik yapısına ayak uydurmaya çalışan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yaramış görünüyor. Akyazılılar Kaymakam ve Belediye Başkanının hızlı bir şekilde form tutmaya başladığını görüyor olmalarını da Valinin enerjisine ve sportmenliğine bağlıyorlar.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkanları olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Akyazılı hemşerilerimin gözünden de bir şey kaçmıyor. Sık sık yayla, dağ ve göl bölgelerini geziyor olmamız, gittiğimiz yerlerde bol oksijen ve tertemiz havayı teneffüs ediyor olmamızın bize yaradığını bizde hissediyoruz. Burada asıl olan Sayın Valimizin yaptığımız gezintilerde her güzelliği yakından inceliyor olmasını ben şahsen bölgemizde ve İlçemiz sınırlarında önemli bir turizm yatırımının olabileceğinin sinyallerini alıyorum. İnşallah bu algım boş çıkmaz ve tahakkuk eder de Akyazı’mız termal, dağ ve yayla turizminde hak ettiği yerini ve payını alır diye dua ediyorum dedi. 

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
02:17 - GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe,Alandüzü’nde yapılacak...
02:13 - KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR
Son yılların en enerjik ve sportmen V alisi Sakarya’ya geldi ve çalışmaya başladı. ...
18:18 - VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI
İstanbul Vali yardımcılığı görevini yürütürken son Bakanlık Kararnamesi ile Sakarya Vali y...
18:13 - AKYAZI EMNİYETTE COŞAR GİTTİ AYKAN GELDİ
2018 yılından beri Akyazı Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan İsa Coşar...
00:03 - AKYAZI'LILARDAN UYGUR TÜRKÜ ÖĞRENCİLERE ANLAMLI YARDIM
Başını Beden eğitimi Öğretmeni ve Badminton Milli Takım Antrenörü Adnan Bak’ın...
01:58 - VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım arife günü beraberinde eşi Berivan Kaldırım ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ