KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR

Son yılların en enerjik ve sportmen V alisi Sakarya’ya geldi ve çalışmaya başladı.

Bu haber 2020-08-06 02:11:13 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

Son yılların en enerjik ve sportmen V alisi Sakarya’ya geldi ve çalışmaya başladı. Çalışmaya başlamasıyla birlikte Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın ortaya koyduğu bu enerjik hareketliliğine yetişmekte zorlandıkları gözleniyor.

Sakarya Valisi Kaldırım’ın Karadenizli olması nedeniyle yayla ve dağlara olan içten gelen sevgisini Sakarya’da da sürdürüyor olması ve imkan buldukça geldiği Akyazı’da yayla, dağ ve göl bölgelerini dolaşması Valinim enerjikliğini gösteren önemli bir gösterge.

Vali Kaldırım’ın bu enerjikliğine gittiği İlçelerin Kaymakam ve Belediye Başkanlarının da uyum göstermesi gerekiyor. Nitekim Valinin her Akyazı’ya gelişinde gittiği yayla, dağ ve göl bölgelerinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’da eşlik ediyor. Hatta zaman zaman bu gezilere eşlerinde katıldıkları gözleniyor.

Sportmen bir görünüşe sahip olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın Akyazı’ya gelişlerinde enerjik yapısına ayak uydurmaya çalışan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yaramış görünüyor. Akyazılılar Kaymakam ve Belediye Başkanının hızlı bir şekilde form tutmaya başladığını görüyor olmalarını da Valinin enerjisine ve sportmenliğine bağlıyorlar.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkanları olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Akyazılı hemşerilerimin gözünden de bir şey kaçmıyor. Sık sık yayla, dağ ve göl bölgelerini geziyor olmamız, gittiğimiz yerlerde bol oksijen ve tertemiz havayı teneffüs ediyor olmamızın bize yaradığını bizde hissediyoruz. Burada asıl olan Sayın Valimizin yaptığımız gezintilerde her güzelliği yakından inceliyor olmasını ben şahsen bölgemizde ve İlçemiz sınırlarında önemli bir turizm yatırımının olabileceğinin sinyallerini alıyorum. İnşallah bu algım boş çıkmaz ve tahakkuk eder de Akyazı’mız termal, dağ ve yayla turizminde hak ettiği yerini ve payını alır diye dua ediyorum dedi.