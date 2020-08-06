ECEL ONU ADANA YOLUNDA YAKALADI

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Akyazı’nın Yağcılar mahallesinde ikamet etmekte olan TIR şoförü Cemalettin
Bu haber 2020-08-06 02:06:39 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Yağcılar mahallesinde ikamet etmekte olan TIR şoförü Cemalettin Kıt Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde patlayan lastiğini değiştirirken arkadan gelen bir başka TIR’ın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cemalettin Kıt kullanmakta olduğu 54 HZ 788 plakalı TIR kamyonu ile Adana’ya gelirken lastiğinin patlaması sonucu arıcını sağ şeride çekip durdu. Patlayan lastiğini değiştirirken arkadan gelen 14 FJ 098 plakalı bir başka TIR kendisine çarptı. TIR sürücüsü Cemalettin Kıt çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza mahalline 112 Sağlık ekibi ile Trafik ekibi geldi. Sağlık ekibi ilk müdahale sırasında talihsiz TIR şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine cenaze Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

61 yaşında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 61 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Cemalettin kıt 06.08.2020 Perşembe günü Yağcılar mahallesinde toprağa verilecek.

 
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