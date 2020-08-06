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AKYAZI’DA KORONADA SON DURUM 13 VAKA 7 Sİ POZİTİF

Ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’da da koronavirüs vakalarında bir artış söz konusu.
Bu haber 2020-08-06 02:05:33 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

Ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’da da koronavirüs vakalarında bir artış söz konusu. COVİD 19 NEDENİYLE Akyazı Devlet Hastanesinde şu an itibarıyla Sakarya’dan Akyazı’ya gönderilen hastalarla birlikte 13 kişi yatıyor. Bunlardan 7’sinde yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Diğer 6 hastanın da test sonuçları bekleniyor.

Konuda uzman olanlar bayram nedeniyle tatillerini deniz kenarlarında ve yazlıklarda geçirenlerin tatil sonrası kendi istekleri ile en azından bir hafta kendilerini izole etmeleri gerektiği fikrinde birleşiyorlar. COVİD 19’un Akyazı’da daha da yaygınlaşmaması için sağlık yetkilileri tarafından alınan önlemlere Akyazılıların uymaları gerektiği de hatırlatmadan geçemiyorlar.

 

 
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