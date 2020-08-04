AKYAZI EMNİYETTE COŞAR GİTTİ AYKAN GELDİ

2018 yılından beri Akyazı Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan İsa Coşar

Bu haber 2020-08-04 18:11:59 eklenmiş ve 216 kez görüntülenmiştir.

2018 yılından beri Akyazı Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan İsa Coşar Sakarya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanınca yerine Muğla İl Emniyet müdür yardımcısı Ercan Aykan getirildi.

Nüfusu katmanları ile birlikte 100 bin civarında olan ve Merkezden sonra en büyük İlçe konumunda bulunan Akyazı’da İlçe Emniyet müdürlüğü görevinde bulunanların hiç biri normal çalışma süresini doldurmadan başka yerlere tayin oldukları için İlçeden ayrılarak gidenler İlçesi olması ile dikkat çekiyor.

Şimdide 2018 yılında Akyazı’ya gelerek göreve başlayan İsa Coşar da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak atanınca Müdürlük görev süresini tamamlayamayan Müdürler arasındaki yerini almış oldu.

İsa Coşar’ dan boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Muğla İl Emniyet Müdür yardımcısı Ercan Aykan’ın da bugün Akyazı’ya gelerek görevine başlaması bekleniyor.