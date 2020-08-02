Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

BAYRAM NAMAZINI STATTA KILDILAR

BAYRAM NAMAZINI STATTA KILDILAR

CHP’DEN İYİ PARTİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

CHP’DEN İYİ PARTİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

KARACAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

KARACAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım arife günü beraberinde eşi Berivan Kaldırım
Bu haber 2020-08-02 01:55:15 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım arife günü beraberinde eşi Berivan Kaldırım olduğu halde geldi Akyazı’da üç aileye ziyaret yaptı ve ailelerin bayramlarını kutladı.

Vali ve beraberindekiler ilk ziyareti Salihiye Mahallesinde oturmakta olan şehit komando Er Tacettin Uzuner’in ailesine yaptı. Aileyle görüşen ve bir isteklerinin olup olmadığını soran Vali Kaldırım ve eşi daha sonra Taşburun Mahallesine geçerek burada Gazi Ali Özçelik’i ve ailesini ziyaret etti. Vali ve eşinin son ziyaret durağı Çıldırlar Mahallesi oldu. Geçtiğimiz günlerde Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde meydana gelen havai fişek patlamasında yaralanan Ayşe Sağlam’ı evinde ziyaret edip bir kez daha geçmiş olsun dileğini iletti ve sağlığı konusunda ilk ağızdan bilgi aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay’ın eşi ile birlikte yaptığı ani Akyazı ziyaretinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan ile İlçe Müftüsü İzzet Şener de ev sahipliği yaptı.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
01:58 - VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım arife günü beraberinde eşi Berivan Kaldırım ...
01:51 - BAYRAM NAMAZINI STATTA KILDILAR
Akyazı Kuzuluk Mahallesi sakinleri kurban bayramı namazını ...
16:23 - KARACAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI
D-140 karayolunda Adapazarı istikametinden Kuzuluk istikametine gitmekte olan...
12:09 - BAŞKAN DURMUŞ: YENİ SANAYİ ALANI GEREKLİ
Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle...
06:45 - KURBANLIKLAR ÇOCUK PARKINDA
Dokurcun Akyazı’ya 32 Km. uzaklıkta bir Mahalle. Geçmişte Belde statüsünde olan ancak...
06:36 - TOPAĞAÇ MAHALLE CAMİ MİNARESİ IŞIKLANDIRILDI
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Akyazı’nın Topağaç Mahalle Muhtarı seçilen...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ