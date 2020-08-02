VALİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım arife günü beraberinde eşi Berivan Kaldırım

Bu haber 2020-08-02 01:55:15 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım arife günü beraberinde eşi Berivan Kaldırım olduğu halde geldi Akyazı’da üç aileye ziyaret yaptı ve ailelerin bayramlarını kutladı.

Vali ve beraberindekiler ilk ziyareti Salihiye Mahallesinde oturmakta olan şehit komando Er Tacettin Uzuner’in ailesine yaptı. Aileyle görüşen ve bir isteklerinin olup olmadığını soran Vali Kaldırım ve eşi daha sonra Taşburun Mahallesine geçerek burada Gazi Ali Özçelik’i ve ailesini ziyaret etti. Vali ve eşinin son ziyaret durağı Çıldırlar Mahallesi oldu. Geçtiğimiz günlerde Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde meydana gelen havai fişek patlamasında yaralanan Ayşe Sağlam’ı evinde ziyaret edip bir kez daha geçmiş olsun dileğini iletti ve sağlığı konusunda ilk ağızdan bilgi aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay’ın eşi ile birlikte yaptığı ani Akyazı ziyaretinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan ile İlçe Müftüsü İzzet Şener de ev sahipliği yaptı.