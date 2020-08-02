CHP’DEN İYİ PARTİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde bazı Yönetim Kurulu

Bu haber 2020-08-02 01:46:15 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde bazı Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde İYİ Parti’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, İYİ Partinin geçtiğimiz günlerde yapılan kongresi sonrası oluşan başkan ve yeni yönetimini tebrik etmek, hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyareti yaptıklarını ve Millet ittifakının bir kanadını oluşturan İYİ Partili dostların yine bu ziyaret çerçevesinde bayramlarını da kutladıklarını söyledi.

Yapılan kongre sonrasında İYİ Parti İlçe Başkanlığına seçilen ve CHP’li misafirlerine ev sahipliği yapan Kerem Durmuş da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve her iki partinin ortak düşüncesi Milletimize hizmeti nasıl yapabilirizdir. O nedenle yapılan bu ziyareti ben şahsen çok önemsiyorum dedi ve ziyaret için CHP İlçe Başkanı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.