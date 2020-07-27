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ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Atanur Akhusba, Başkanvekili Mesut Papa,
Bu haber 2020-07-27 18:37:43 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

 

Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Atanur Akhusba, Başkanvekili Mesut Papa, Denetleme Kurulu Başkanı Bülent Ayüzba, Genel Sekreter Serdar Papa, Ekonomik İşbirliği Komisyodnu S ekreteri Gürkan Çikipadan oluşan ABHAZFED heyeti Sakarya Kayalar, Akyazı İrfanisaniye (Buğdaylı) Balbalı, Kuzuluk ve Uzuncaorman Mahallerinde yaşamakta olan abhaz büyüklerini (Ayhabalar) evlerinde ziyaret edip hal hatır sordular ve sağlık konusunda bilgi aldılar.

AHAZFED Heyeti Kayalar Köyünde ilk ziyaretlerini Abhaz Derneği Başkanı Erdinç Atiyba’ya yaptılar. Daha sonra Mahariya Fikri ve Gıbniya Enver ile Kayalar köyündeki ziyaretlerini sürdürdüler. Heyet Kayalar’danİrfansaniye (Buğdaylı) Mahallesine geçti ve burada da Cicipha Pakize ve Bülent Ayüzba’yı ziyaret ettiler.

ABHAZFED Heyeti Denetleme Kurulu Başkanı Ayüzba Bülent’i de yanlarına alarak Balbalı Mahallesine geçtiler. Burada da Eynipha Hilmi, Ajiyba Seyfi, Eyüzba Ziyafettin, Vazgan Cevdet, Hötüş Talih ve BedilTahirbey Mahalle Muhtarı Hötüş Coşkun ile aynı zamanda ABHAZFED Geri Dönüş Komisyon Üyesi de olan BedilKadirbey Mahalle Muhtarı ErcaiBiçkurina’yı Muhtarlık binasında ziyaret ettiler.

ABHAZFED Heyeti Balbalı’dan Kuzuluk Mahallesine geçtki. Burada Lacipa Metin, Geçba Kadir, Arapipa Cemalettin, Azazba Şafak ve Abaş Hasan ziyaret edildi. Heyet Kuzuluk Mahallesinden de Hendek Uzuncaorman Mahallesine gitti. Bu Mahallede ikamet etmekte olan Yaman Ahba ziyaret edildi.

Ziyaretlerden sonra açıklama ABHAZFED Genel Başkanı Atanur Akhusba’dan geldi. Akhusba yaptıkları ziyaretleri çok güzel ortamlarda gerçekleştiğine dikkat çekti ve karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Özellikle Abhaz kökenli büyüklerin PANDEMİ süreci içinde alınan kararlara harfiyen uyduklarını, sevgi ve saygı çerçevesi içinde o günlerin atladıldığına dikkat çeken Genel Başkanı Atanur Akhusba, biz büyük bir aileyiz. Aile yapımız hem büyüklerimizin hem de gençlerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek bir yapıdadır. Kültürümüzü ve birbirimize olan bağlılığımızı yeni nesillere aktarmak suretiyle daha da sağlamlaştıracağız. Burada biz Dernek Yöneticilerine de önemli görevler düşmektedir. Bizde bu bilinç içinde çalışmalarımızı sürdürüyor ve büyüklerimizle hiçbir zaman bağımızı koparmadan gayretlerimize devam ediyoruz dedi.

Büyüklerimize yaptığımız ziyaretlerden anladığımız bir başka hususta Derneklerin bir ç atı altında toplanması v e güç birliği yapmamız gerektiği hususu olmuştur. Bu konu üz erinde hassasiyetle ç alışıyoruz diyen Genel Başkan Atanur Akhusba ziyaretlerinde büyüklerine Federasyon logolu maske verdiklerini söyledi ve açıklamasını şöyle tamamladı “ Bugün ziyaret edemediğimiz büyüklerimiz de (Ayhabalarımız) olmuştur. Tüm büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Toplumumuzun hafızası ve gençlerimizin öğretmeni olan kıymetli ayhabalarımızı (büyüklerimize) saygı ile selamlıyoruz”

 

 
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