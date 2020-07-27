DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ

Akyazı’da sevilen ve sayılan Dr. Yaşar Yılmaz, mesleğinde olduğu gibi mesleğinin dışında da

Bu haber 2020-07-27 18:33:09 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da sevilen ve sayılan Dr. Yaşar Yılmaz, mesleğinde olduğu gibi mesleğinin dışında da yaptığı işleri düzgün v e gerçekçi bir biçimde yapmak ister. Dr. Yaşar Yılmaz’ın hayvan ve doğa sevgisini Akyazı’da bilmeyen yoktur. Evinin geniş bahçesinde çeşitli hayvan besleyen ve onların karınlarını doyururken ve onlarla oynarken bütün yorgunluğumu unutuyorum diyen doktor Yaşar Yılmaz, yeşili de çok sevdiğini, evinin bahçesine diktiği ağaçlardan bellidir.

Doktor Yılmaz, önceki gün ağaçlarında bayram temizliği yaparken küçük bir kaza geçirdi. El motoru ile kestiği ağacın dalı yere düşerken doktor Yaşar Yılmaz’ın alnına vurdu ve alnında bazı eziklerin oluşmasına neden oldu.

Durumunu bir resimle sosyal medya hesabından paylaşan doktor Yaşar Yılmaz’a adeta geçmiş olsun mesajları yağdı. Mesajlarında geçmiş olsun diyen onu seven Akyazılılar, eleştirilerini de dile getirmeyi ihmal etmediler. Doktor Yılmaz’a sen mesleğinde bir numarasın. Bırak diğer işleri diyerek kendisine hem eleştiri yönelttiler hem de daha dikkatli olmasını istediler.