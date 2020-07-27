Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ

DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ

YAPIŞIK İKİZ GİBİLER

YAPIŞIK İKİZ GİBİLER

KALİÇ KARDEŞLERDEN ZİYARET

KALİÇ KARDEŞLERDEN ZİYARET

BAŞKAN SEYAHATTE YERİNE ÇAKMAK VEKALET EDİYOR

BAŞKAN SEYAHATTE YERİNE ÇAKMAK VEKALET EDİYOR

DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ

Akyazı’da sevilen ve sayılan Dr. Yaşar Yılmaz, mesleğinde olduğu gibi mesleğinin dışında da
Bu haber 2020-07-27 18:33:09 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da sevilen ve sayılan Dr. Yaşar Yılmaz, mesleğinde olduğu gibi mesleğinin dışında da yaptığı işleri düzgün v e gerçekçi bir biçimde yapmak ister. Dr. Yaşar Yılmaz’ın hayvan ve doğa sevgisini Akyazı’da bilmeyen yoktur. Evinin geniş bahçesinde çeşitli hayvan besleyen ve onların karınlarını doyururken ve onlarla oynarken bütün yorgunluğumu unutuyorum diyen doktor Yaşar Yılmaz, yeşili de çok sevdiğini, evinin bahçesine diktiği ağaçlardan bellidir.

Doktor Yılmaz, önceki gün ağaçlarında bayram temizliği yaparken küçük bir kaza geçirdi. El motoru ile kestiği ağacın dalı yere düşerken doktor Yaşar Yılmaz’ın alnına vurdu ve alnında bazı eziklerin oluşmasına neden oldu.

Durumunu bir resimle sosyal medya hesabından paylaşan doktor Yaşar Yılmaz’a adeta geçmiş olsun mesajları yağdı. Mesajlarında geçmiş olsun diyen onu seven Akyazılılar, eleştirilerini de dile getirmeyi ihmal etmediler. Doktor Yılmaz’a sen mesleğinde bir numarasın. Bırak diğer işleri diyerek kendisine hem eleştiri yönelttiler hem de daha dikkatli olmasını istediler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
18:35 - DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ
Akyazı’da sevilen ve sayılan Dr. Yaşar Yılmaz, mesleğinde olduğu gibi mesleğinin dışında d...
06:42 - Ambulans geç kalınca tepki topladı
Kalp krizi geçiren vatandaş dakikalarca ambulans bekledi...
17:09 - İLÇE SAĞLIKTAN PANDEMİYE DİKKAT YÜRÜYÜŞÜ
Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının katıldığ...
14:58 - İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN PANDEMİ YÜRÜYÜŞÜ
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü 21 Temmuz Salı günü saat 14.30 da pandemiye dikkat...
13:28 - HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE AKYAZI’YA GETİRİLDİ
İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Akyazılı 41 yaş...
09:38 - CHP’LİLER AKYAZI’DA YARALILARI ZİYARET ETTİ
CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç beraberinde CHP Grup Başkan Vek...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ