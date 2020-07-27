YAPIŞIK İKİZ GİBİLER

Mustafa Sağlam ve Adnan Rençber Akyazı Belediyesinde Zabıta Memuru olarak çalışıyorlar.

Bu haber 2020-07-27 18:32:03 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.

Mustafa Sağlam ve Adnan Rençber Akyazı Belediyesinde Zabıta Memuru olarak çalışıyorlar. İkisi de başarılı birer personel. Yaptıkları iş nedeniyle sürekli olarak vatandaşla birlikte ve iç içe olmalarına, zaman zaman uyarı zaman zaman da ceza yazıyor olmalarına rağmen yine de onlarla dost kalabilme gibi önemli özellikleri olması onların aynı vatandaşlar tarafından sevilmelerine de engel teşkil etmiyor.

Görevlerini çoğu zaman yan yana ve birlikte yapan, mesai dışında da sürekli birlikte olan ve gezen bu ikiliye Akyazılılar yapışık ikiz gibiler şeklinde yakıştırma yapmayı da ihmal etmiyorlar.