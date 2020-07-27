Küçük Muhammet’ten acı haber geldi

Mudurnu deresine düşmüştü:5 yaşındaki Muhammet Ali yaşama tutunamadı.
Yaklaşık 2 ay önce Dedesi ile gittiği Mudurnu deresinde suya düşerek boğulma tehlikesi atlatıp Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Muhammet Ali Göçen yaşam savaşını kaybetti
Akyazı Yongalık Mahallesi Mudurnu deresine dedesi Mustafa F. İle gelen 5 yaşındaki Muhammet Ali Göçenbir anda suya kapılınca çırpınmaya başladı. Olay yerineçağrılan sağlık ve kurtarma ekipleri küçük çocuğu dereden çıkarıp tedavi için önce Akyazı Devlet Hastanesine sonra da Yenikent Devlet Hastanesine kaldırmıştı.
5 yaşındaki Muhammet Ali’den bu gün acı haber geldi.Muhammet Ali tüm çabalara rağmen tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Muhammet Ali Göçen’nin cenazesi İstanbul Kaynarca’da toprağa verilecek.