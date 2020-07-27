BAŞKAN DURMUŞ: YENİ SANAYİ ALANI GEREKLİ

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle

Bu haber 2020-07-27 12:06:39 eklenmiş ve 199 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle ilçede bulunan gazetecilere verdiği kahvaltıda Sanayimizde 200’e yakın yeni usta yetişti fakat açabilecekleri sanayi işyeri yok dedi.

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri birlikte 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldiler.

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Başkan Sezgin Durmuş basından en çok faydasını gören bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bir haberle birçok alana hükmederek sesimizi muhataplarına ulaştırırken halkıda bilgilendiriyorlar.Basınmensuplarımız zor koşullar içerisinde görevini yürütmeye devam ediyorlar.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası olarak ilçemizde görev yapan basın mensuplarından çok memnunuz sizler sorunlarımızı dile getiriyor ve çözüm için önemli katkılar veriyorsunuz. Son örneği ise Çıraklık Okulu ile oluşturduğunuz kamuoyuile bu önemli soruna çözüm bulmamıza sizler önemli katkılar sağladınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

SANAYİMİZ TIKANDI YENİ USTALARA İŞYERİ VEREMİYORUZ

BaşkanSezgin Durmuş Akyazı küçük sanayi sitesinin artık yetersiz kaldığını çıraklıktan kalfalığa oradan da ustalığa geçen yaklaşık 200 e yakın kişinin odamıza müracaat ederek işyeri açmak istediğini ancak sanayi yeri olmadığı için onlara yardımcı olamıyoruz. Yetkililerden yeni bir sanayi alanı veya mevcut sanayinin genişletilmesine imkan verecek bir arsa arayışındayız.

BİR AN ÖNCE YENİ ALAN BULUNMALI

Başkan Durmuş konuyu Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı belediye başkanlarına ilettiklerini ancak bu güne kadar bir sonuç alamadıklarını bu konuda acil bir şekilde sanayi alanı oluşturulmalı eğer oluşursa 300 olan esnaf sayımız kısa sürede 600’ü bulur. Bizler belediyemize de yük olmadan işyeri açacak olan esnafımıza bedeli karşılığında işyerleri temin etmeliyiz

Tek sorun sanayi arazisi arsa olsa vatandaş bu dükkanları yapacak güçte veya büyükşehir, Akyazı belediyesi veya tedarikçi ile bu yeni dükkanları yapmak mümkün. Sanayimize bitişik 30 dönüm bir yer var ancak önce istimlak sonrada bu alanın sanayi alanına dönüşmesi hususunda destek bekliyoruz