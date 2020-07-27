BAŞKAN DURMUŞ: YENİ SANAYİ ALANI GEREKLİ

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle ilçede bulunan gazetecilere verdiği kahvaltıda Sanayimizde 200’e yakın yeni usta yetişti fakat açabilecekleri sanayi işyeri yok dedi.
Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri birlikte 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldiler.
Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası olarak ilçemizde görev yapan basın mensuplarından çok memnunuz sizler sorunlarımızı dile getiriyor ve çözüm için önemli katkılar veriyorsunuz. Son örneği ise Çıraklık Okulu ile oluşturduğunuz kamuoyuile bu önemli soruna çözüm bulmamıza sizler önemli katkılar sağladınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
BİR AN ÖNCE YENİ ALAN BULUNMALI
Başkan Durmuş konuyu Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı belediye başkanlarına ilettiklerini ancak bu güne kadar bir sonuç alamadıklarını bu konuda acil bir şekilde sanayi alanı oluşturulmalı eğer oluşursa 300 olan esnaf sayımız kısa sürede 600’ü bulur. Bizler belediyemize de yük olmadan işyeri açacak olan esnafımıza bedeli karşılığında işyerleri temin etmeliyiz
Tek sorun sanayi arazisi arsa olsa vatandaş bu dükkanları yapacak güçte veya büyükşehir, Akyazı belediyesi veya tedarikçi ile bu yeni dükkanları yapmak mümkün. Sanayimize bitişik 30 dönüm bir yer var ancak önce istimlak sonrada bu alanın sanayi alanına dönüşmesi hususunda destek bekliyoruz