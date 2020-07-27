Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

ABHAZFED SAKARYA’DAKİ BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

CHP’Lİ KADINLAR PİKNİKTE BULUŞTU

DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ

DR. YAŞAR YILMAZ’I ALLAH KORUMUŞ

YAPIŞIK İKİZ GİBİLER

YAPIŞIK İKİZ GİBİLER

KALİÇ KARDEŞLERDEN ZİYARET

KALİÇ KARDEŞLERDEN ZİYARET

BAŞKAN SEYAHATTE YERİNE ÇAKMAK VEKALET EDİYOR

BAŞKAN SEYAHATTE YERİNE ÇAKMAK VEKALET EDİYOR

BAŞKAN DURMUŞ: YENİ SANAYİ ALANI GEREKLİ

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle
Bu haber 2020-07-27 12:06:39 eklenmiş ve 199 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle ilçede bulunan gazetecilere verdiği kahvaltıda Sanayimizde 200’e yakın yeni usta yetişti fakat açabilecekleri sanayi işyeri yok dedi.

Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri birlikte 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldiler.

 Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Başkan Sezgin Durmuş basından en çok faydasını gören bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bir haberle birçok alana hükmederek sesimizi muhataplarına ulaştırırken halkıda bilgilendiriyorlar.Basınmensuplarımız zor koşullar içerisinde görevini yürütmeye devam ediyorlar.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası olarak ilçemizde görev yapan basın mensuplarından çok memnunuz sizler sorunlarımızı dile getiriyor ve çözüm için önemli katkılar veriyorsunuz. Son örneği ise Çıraklık Okulu ile oluşturduğunuz kamuoyuile bu önemli soruna çözüm bulmamıza sizler önemli katkılar sağladınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

 SANAYİMİZ TIKANDI YENİ USTALARA İŞYERİ VEREMİYORUZ

 BaşkanSezgin Durmuş Akyazı küçük sanayi sitesinin artık yetersiz kaldığını çıraklıktan kalfalığa oradan da ustalığa geçen yaklaşık 200 e yakın kişinin odamıza müracaat ederek  işyeri açmak istediğini ancak sanayi yeri olmadığı için onlara yardımcı olamıyoruz. Yetkililerden yeni bir sanayi alanı veya mevcut sanayinin genişletilmesine imkan verecek bir arsa arayışındayız.

BİR AN ÖNCE YENİ ALAN BULUNMALI

Başkan Durmuş konuyu Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı belediye başkanlarına ilettiklerini ancak bu güne kadar bir sonuç alamadıklarını bu konuda acil bir şekilde sanayi alanı oluşturulmalı eğer oluşursa 300 olan esnaf sayımız kısa sürede 600’ü bulur. Bizler belediyemize de yük olmadan işyeri açacak olan esnafımıza bedeli karşılığında işyerleri temin etmeliyiz

Tek sorun sanayi arazisi  arsa olsa vatandaş bu dükkanları yapacak güçte veya  büyükşehir, Akyazı belediyesi veya  tedarikçi ile bu yeni dükkanları yapmak mümkün. Sanayimize bitişik 30 dönüm bir yer var ancak önce istimlak sonrada bu alanın sanayi alanına dönüşmesi hususunda destek bekliyoruz

 

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
12:09 - BAŞKAN DURMUŞ: YENİ SANAYİ ALANI GEREKLİ
Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle...
06:45 - KURBANLIKLAR ÇOCUK PARKINDA
Dokurcun Akyazı’ya 32 Km. uzaklıkta bir Mahalle. Geçmişte Belde statüsünde olan ancak...
06:36 - TOPAĞAÇ MAHALLE CAMİ MİNARESİ IŞIKLANDIRILDI
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Akyazı’nın Topağaç Mahalle Muhtarı seçilen...
00:20 - MÜFTÜ TENKEDE EKMEK POJESİNİ TANITTI
Akyazı Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesinin ortaklaşa başlattıkları ...
06:49 - BAŞKANA RANDEVULU ZİYARET
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın göreve gelmesinden sonra gençlere ve çocuklara değ...
06:32 - BİLAL SOYKAN'DAN 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI KUTLAMASI
Teknolojinin çok hızlı ilerlediği, etkileşim ve değişimin çok hızlı yaşandığı günümüz ça...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ