KURBANLIKLAR ÇOCUK PARKINDA

Dokurcun Akyazı’ya 32 Km. uzaklıkta bir Mahalle. Geçmişte Belde statüsünde olan ancak

Bu haber 2020-07-26 06:42:08 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Dokurcun Akyazı’ya 32 Km. uzaklıkta bir Mahalle. Geçmişte Belde statüsünde olan ancak hayata geçirilen Büyükşehir Belediye yasası ile Mahalle dönüşen Dokurcun eski günlerini adeta mumla arıyor.

Belediye oldukları dönemde çocuk parkı olarak kullanılan alan şimdilerde kurbanlık koyunların muhafaza edildiği ağıl haline gelmesi ve bu duruma Belediye yetkililerinin ilgilenmiyor olması Dokurcun Mahalle sakinlerini hayli sinirlendirmiş görünüyor.

Belde iken Mahalleye döndük şimdi tamamen sahipsiz kaldık diye üzüntülerini ve şikayetlerini dile getiren Dokurcun Mahalle sakinleri, bir taraftan hizmet almada sıkıntı yaşıyoruz diğer taraftan da kapatılan Belediyemiz tarafından geçmişte yaptırılan eserlere sahip bile çıkamıyoruz diye serzenişte bulunuyorlar.

Küçük bir Belediyemiz vardı ama bize yetip de artıyordu. Getirdiği hizmetlerin yanı sıra beldemize birde düzen intizam sağlıyordu. Şimdilerde ise Beldemiz Mahalleye dönüştü ve ne düzen kaldı ne de intizam. İsteyen istediğini gibi hareket edebiliyor ve görüldüğü gibi çocuk parkımız bile ağıla dönüşebiliyor ama ortalıkta ilgilenen tek bir yetkili göremiyorsunuz. İşte bizler bu duruma çok üzülüyoruz ve sahipsizlikten dolayı da sizlerin aracılığı ile sitemlerimizi yetkililere duyurmak istiyoruz diyen Dokurcun Mahalle sakinleri, eski günlerimize dönmek ve Beldemizi geri getirmek istiyoruz. İnşallah birileri duyarda dertlerimize çare bulur demeyi de ihmal etmiyorlar.