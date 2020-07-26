Ambulans geç kalınca tepki topladı

Kalp krizi geçiren vatandaş dakikalarca ambulans bekledi
Akyazı Ada Caddesi ilçe Emniyet Müdürlüğü önünde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Mustafa Yılmaz için çağrılan ambulans dakikalarca gelmeyince tepkilere neden oldu.
Akyazı Ada Caddesi Polis Karakolu yanında yürüyen 60 yaşındaki Mustafa Yılmaz fenalaşarak yere yığıldı. Çevre esnaflar ve Polis memurları Yılmaz’ın yardımına koşarken Ambulansada haber verdiler.Uzun süre beklenen Ambulans geçte olsa olay yerine gelerek Mustafa Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiğini belirleyip ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken olay yerindeki vatandaşlar geç gelen Ambulansa tepki gösterdiler