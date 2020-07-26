TOPAĞAÇ MAHALLE CAMİ MİNARESİ IŞIKLANDIRILDI

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Akyazı’nın Topağaç Mahalle Muhtarı seçilen

Bu haber 2020-07-26 06:32:32 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Akyazı’nın Topağaç Mahalle Muhtarı seçilen ve seçim önceki seçmenlere hazırlayıp dağıttığı seçim vaatleri arasında yer alan eksiklerin tamamını 16 aylık süre içinde tamamlayan, şimdilerde de vaat etmediği eksiklerin tamamlanması için yoğun bir çalışma içinde olan Muhtar İsmail Başer geçtiğimiz günlerde başlattığı cami minarelerinin ışıklandırma çalışmalarını tamamladı ve hizmete sundu.

Minarelerin ışıklandırılmasıyla Camiye apayrı bir güzellik kattığını gören Mahalle sakinleri, Muhtarları İsmail B:aşer’i adeta tebrik yağmuruna tuttular ve kısa sürede önemli hizmetlere imzasını attığı içinde kendisine teşekkür ettiler.