BİR BAŞKADIR ROMANLARIN DÜĞÜNÜ

Cana yakınlıkları, misafirperverlikleri, içlerinin insan sevgisiyle dolu olmasının yanı sıra

Bu haber 2020-07-25 00:22:30 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Cana yakınlıkları, misafirperverlikleri, içlerinin insan sevgisiyle dolu olmasının yanı sıra Akyazılı romanların düğünleri de bir başka güzel olur.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Gül Sokak yine mükemmel bir düğüne sahne oldu. Düğünün sahibi ilk kez kayınpeder olma mutluluğu yaşayan Akyazı Belediyesi personeli de olan Selçuk Çelikkol’du.

Çelikkol Nefiye Ayhan Işık çiftinin güzeller güzeli kızları Melike’yi yakışıklı oğlu Fatih’e eş kendisine de gelin olarak almış ve davullar zurnalar eşliğinde müthiş bir düğün yapmıştı.

Selçuk ile hanımefendi eşi Sultan, iki gün iki gece devam eden düğünde bir s aniye bile oturmamış ve gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için adeta seferber olmuşlardı. Sonunda hem Çelikkol ailesi hem de Işık ailesi muratlarına ermiş ve güzel bir düğünle çocuklarını baş göz etmenin engin mutluluğunu yine birlikte yaşamış oldular.