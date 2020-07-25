Akyazılı Öğrenci Mehmet Hanefi Teknofest’te finale kaldı

Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Hanefi Turan doğadaki

Bu haber 2020-07-25 00:20:40 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Hanefi Turan doğadaki karbonmonoksitin zararsız hale getirilmesini hedefleyen Egzozsavar isimli projesi ile TEKNOFEST 2020'de final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ‘ında katılım gösterdiği Gaziantep’te gerçekleşen Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan "Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne" birçok ilden çeşitli okullardan öğrencilerin katılımı ile devam ediyor

Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Hanefi Turan doğadaki karbonmonoksitin zararsız hale getirilmesini hedefleyen Egzozsavar isimli projesi ile TEKNOFEST 2020'de birçok projeyi geride bırakarak final yarışmasına katılmaya hak kazanması Akyazı’da ve eğitim camiasında sevinç yarattı.