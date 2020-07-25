MÜFTÜ TENKEDE EKMEK POJESİNİ TANITTI

Akyazı Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesinin ortaklaşa başlattıkları

Bu haber 2020-07-25 00:17:59 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesinin ortaklaşa başlattıkları “teknede ekmek” projesinin halka tanıtımı İlçe Müftüsü İzzet Şener tarafından yapıldı.

Akçaabat ekmek fırınında gerçekleştirilen tanıtımda konuşan İlçe Müftüsü İzzet Şener şunları söyledi “ Hayata geçirdiğimiz bu proje Akyazı’da 7 fırında uygulanmaktadır. Bu projedeki asıl amacımız sevgili peygamberimiz (S.A.V.)’in “komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisi şerifinin tehdidinden kurtulmak için gittiği fırından kendisine ekmek alan kişilerin parasını verip ekmeği tekneye (dijital ekrana yazdırıp) bırakıp, fakir ve muhtaç kişinin de para vermeden oradan ekmeği alıp evine götürmesidir. Böylece hiçbir ev ekmeksiz kalmayıp aç yatmanın önüne geçmektir.”

Uygulamaya koyduğumuz bu projemizin diğer İllerimizde ve İlçelerimizde de uygulanması en b üyük isteğimizdir. Bugün itibarıyla İlçemizde 7 fırınımızda bu proje uygulanmaktadır. Bizde proje sahibi olarak 2 fırınımızda tanıtım yaptık diyen İlçe Müftüsü İzzet Şener, fakir fukaraya destek verecek olan bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Vücutlarına sağlık, afiyet ve ömürlerine bereket ve iki cihan saadeti diliyorum dedi.