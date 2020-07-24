BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARETLER

Göreve geldikten sonra ziyaretçi akınına uğrayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a aradan

Bu haber 2020-07-24 06:51:35 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Göreve geldikten sonra ziyaretçi akınına uğrayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a aradan 16 ay geçmesine rağmen bu ziyaretlerin arkası kesilmedi ve İlçe dışından Akyazı’ya gelenlerin ilk ziyaret yeri Belediye olma özelliği devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yaşar Faruk Balkaya ile Emekli Din Görevlisi ve geçmişte İl Genel Meclisi Üyeliği de yapmış olan Hüseyin Düzcan ve Akyazı eski Müftülerinden Mehmet Şenokur da Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret edenler arasındaki yerlerini aldı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, yapılan ziyaretlerden son derece mutluluk duyduğunu belirterek, yapılan o ziyaretler bana daha fazla çalışma şevki veriyor ve onlarla yaptığımız görüş ve bilgi alışverişi de çalışmalarıma yön vermede önemli rol oynuyor açıklaması yaptı. Belediye Başkanı Soykan emekli eski Akyazı Müftüsü Mehmet Şenokur’a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili yayımladığı çerçeveli kararnamesini takdim etti.