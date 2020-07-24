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BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARETLER

BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARETLER

GENÇLERDEN BAŞKAN’A SATRANÇ OYNAYALIM DAVETİ

GENÇLERDEN BAŞKAN’A SATRANÇ OYNAYALIM DAVETİ

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GENÇLERDEN BAŞKAN’A SATRANÇ OYNAYALIM DAVETİ

Akyazı Belediyesi tarafından çarşı içine kurulan satranç takımını gören gençler
Bu haber 2020-07-24 06:49:59 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi tarafından çarşı içine kurulan satranç takımını gören gençler ve çocuklar buldukları rakipleri ile oyunlarını oynamaya başladılar. Bu arada ilköğretim çağındaki öğrenciler Belediye Başkanı Bilal Soykan’a bir taraftan satrançla ilgili kendilerine tanıdığı imkan için teşekkür ederken, diğer taraftan da kendisini birlikte satranç oynamaya davet ettiler.

Çocuklar ve Gençlerin yaptığı gelin birlikte satranç oynayalım davetine bakalım Belediye Başkanı Bilal Soykan nasıl bir yanıt verecek ve daveti kabul etmesi halinde de oynayacağı oyunlarda kendisi mi yoksa rakipleri mi mat olacak şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.

 
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