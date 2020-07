BAŞKANA RANDEVULU ZİYARET

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın göreve gelmesinden sonra gençlere ve çocuklara değer

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın göreve gelmesinden sonra gençlere ve çocuklara değer vermesi ve onlarla sürekli birlikte olması dikkatlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın önünü kesen Özge Ece ve Zeynep Bilge Öztürk isimli iki kardeş, ellerinde bir proje olduğunu, bu projeyi kendisiyle paylaşmak istediklerini söyleyerek kendisinden randevu talebinde bulundular.

Belediye Başkanı Soykan’da sizin gibi akıllı, ne istediğini bilen, taleplerini ve isteklerini medeni c esaretlerini kullanarak söyleyebilme özelliği olan bütün çocuklara kapım günün her dakikası açıktır. İstediğiniz zaman her zaman açık olan makam odama gelebilir ve benimle görüşebilirsiniz demesine rağmen iki kardeşin ısrarla randevu talebini kırmadı ve iki küçük kardeşe randevu verdi.

Özge Ece ve Zeynep Bilge Öztürk kardeşler, önceki gün Belediye Başkanının verdiği randevuya gecikmeden gittiler ve Başkan Soykan’la görüştüler.

Görüştükleri Başkan Soykan’a hazırladıkları projeyi takdim eden ve projenin içeriği hakkında bilgi veren iki kardeşin bu davranışı Başkan Soykan’ı son derece mutlu etti. İki kardeş Belediye Başkanından İlçede bir paten pisti yaptırmasını istiyorlardı ve bu isteklerini de projeye dökmüşlerdi. Kara kalemle çizdikleri proje üzerinde Başkan Soykan’a bilgi veren iki kardeş sonunda isteklerine kavuştu ve Başkanda projenizi çok beğendim. İsteğinizi yerine getireceğim sözü verince mutlu bir şekilde Başkanlık Makamından ayrılıp evlerinin yolunu tuttular.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, iki kardeşin ellerinde projeleri ile birlikte makama gelip kendisinden istekte bulunmalarını çok önemsediğini söyledi ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz bu iki güzel çocuğumuz gibi medeni cesaretlerini kullanarak taleplerini iletiyor noktasına gelmeleri çok önemlidir. Ben bu iki çocuğumuzu yürekten tebrik ediyorum ve çocuklarımızı ve gençlerimizi sürekli olarak böyle görmek istiyorum dedi ve verdiği sözü de en kısa zamanda yerine getireceğini söyledi.