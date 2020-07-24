REŞADİYE FUTBOL SAHASI HIZLA TAMAMLANIYOR

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesinde Köy Gençleri ile Mahalle Muhtarının birlikte başlattığı

Bu haber 2020-07-24 06:47:46 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesinde Köy Gençleri ile Mahalle Muhtarının birlikte başlattığı futbol sahası yapım çalışması tüm hızıyla sürüyor. Başlatılan çalışmaya başından beri müdahil olan Akyazı Belediyesi bu defa futbol sahasına 120 ton mıcır dökerek katkılarını sürdürmeye devam etti.

Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz Mahallemiz gençlerinin yararlanabilmesi için başlattığımız saha yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu çalışmalarımıza Belediye Başkanımız Bilal Soykan’da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Çalışmanın başında sahanın açılması için Belediye’ye ait dozerini Mahallemize gönderip bu sorunumuzu çözen değerli Başkanımız şimdi de açılan alan üzerine konulması gereken mıcırı da göndererek katkılarını sürdürüyor. Kendisine hem şahsım hem de Mahallem gençleri adına teşekkür ediyorum açıklaması yaptı. Sahanın kısa sürede tamamlanıp hizmete sokulması bekleniyor.