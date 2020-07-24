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BİLAL SOYKAN'DAN 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI KUTLAMASI

Teknolojinin çok hızlı ilerlediği, etkileşim ve değişimin çok hızlı yaşandığı günümüz çağında,
Bu haber 2020-07-24 06:31:17 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

Teknolojinin çok hızlı ilerlediği, etkileşim ve  değişimin çok hızlı  yaşandığı günümüz çağında,  iletişim araçlarının ve kanallarının çeşitliliği her türlü bilgiye erişilebilirliği  büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi,  doğru bilgiye ulaşabilmek adına bir takım sorunları ve çekinceleri de beraberinde getirmektedir. Eğitimden sağlığa, ekonomiden, siyasete her alanda dünyada, ülkemizde, İlimizde ve İlçemizde  olan olayları ve gelişmeleri zamanında ve doğru bir şekilde halkımıza ulaştırılabilmesi çok daha önemli bir hale gelmiştir.

Bu vesileyle, toplumsal değerlere saygılı,  İlkeli habercilik anlayışı ile kamuoyunu zamanında, objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirebilmek adına her koşulda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. 

                                                                                              Bilal SOYKAN

                                                                                      Akyazı Belediye Başkanı
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