BİRİNCİOĞULLARININ MUTLU GECELERİ

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Akyazı Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Kızılay Akyazı Temsilcisi ve işadamı Mustafa Birincioğlu
Bu haber 2020-07-23 00:42:43 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Meclis Başkan Vekili, Kızılay Akyazı Temsilcisi ve işadamı Mustafa Birincioğlu kızı İlknur’u gönlünü kaptırdığı Bingöl’lü Sav ailesinin oğlu Ramazan ile nikahlamanın engin mutluluğunu yaşadı. Genç çiftin nikahı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kıyarken şahitlikleri ise eski Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ak Parti il başkanı Yunus Tever,Erenler belediye başkanı Fevzi Kılıç ve Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekremyaptı.

Park 54’de gerçekleşen  nikah törenine  Akyazı Kaymakamı Yakup Güney,eski Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Daire Başkanı Ali Yavuz Birincioğlu, MHP eski Milletvekili Zihni Acba,Erenler belediye Başkanı Fevzi Kılıç,AK Parti ve MHP Akyazı İlçe Başkanları,Akyazı Belediye Başkan yardımcıları, Mehmet Öztürk, Ünal Gündüz ve Ali Özer, Hendek Belediye Başkan yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Sedat Martin,Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki,Kızılay Adapazarı Şube Başkanı Nur Gülşan,ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Mahalle Muhtarları, STK Başkanları ve çok sayıda sevenleri katıldı. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık telgraf gönderdiler. Mutlu çiftin düğünleri ise Bingöl ilinde yapılacak.

Gelin tarafı olarak Nurten ve Mustafa Birincioğlu çifti ile Damat tarafı olarak Hamşan ve Ahmet Sav çifti de nikah süresi içinde misafirleri ile tek tek ilgilenerek güzel bir ev sahipliği örneği gerçekleştirdiler ve gelen misafirlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. 

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