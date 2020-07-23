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KURBANLARINI KIZILAY’A BAĞIŞLADILAR

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile
Bu haber 2020-07-23 00:37:53 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz kurbanlarını Kızılay’a bağışladılar.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile bir araya gelen bağışçılar, bağışlarını yaptıktan ve karşılığında da belgelerini aldıktan sonra yaptıkları açıklamada şunları söylediler “  Kızılay’ın çok önemli bir yardım kuruluşumuzdur. 4 mevsim gece gündüz demeden ve mesai mevhumuna bakmadan vatandaşa yardım götürür. Bizde bu yıl ki kurbanlarımızı bu değerli Kurumumuz Kızılay’a bağışladık. Allah kabul etsin”

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’da yapılmakta olan kurban bağışlarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi ve bağış yapanlara teşekkür ettikten sonra bağışla ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 532 263 06 47 numaralı telefonu aramaları yeterli olacaktır dedi.

 
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