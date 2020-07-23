BİROL ATASOY KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı’nın sevilen ve sayılan iş adamlarından biri olan keresteci Birol Atasoy (60) önceki gün

Bu haber 2020-07-23 00:34:10 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın sevilen ve sayılan işadamlarından biri olan keresteci Birol Atasoy (60) önceki gün sabah yürüyüşü yaparken kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Birol Atasoy Ömercikler Mahallesinde bulunan Burcu Sitesi girişindeki evinde saat 11.00 de alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlığına defnedildi.

Üç çocuk babası olan Birol Atasoy’un düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve kalabalık cemaat katıldı.