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İLÇE SAĞLIKTAN PANDEMİYE DİKKAT YÜRÜYÜŞÜ

Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı,
Bu haber 2020-07-21 17:06:18 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Başkomiserİsak Göz, Akyazı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Derya Aksima’nın da destek verdiği anlamlı bir yürüyüş yapıldı.

Yapılan yürüyüş yaşamakta olduğumuz PANDEMİ ile ilgiliydi ve Akyazılıların dikkatini çekmek için yapılmıştı. Yapılan yürüyüşte Sağlık Müdürlüğü çalışanları taşıdıkları pankartlarda şunları yazılıydı “Salgına karşı kaç kişiyiz, Ağzını burnunu tam kapat, Mesafeyi koru, mutlaka maskenizi takın, maskelerinizi kullandıktan sonra yerlere atmayınız, Hayat eve sığar, Mesafe + Maske= Tedbir”

Yürüyüş sonrası açıklama İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Gülşah’tan geldi. Dr. Gülşah, Ülke ve Dünya olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Çok dikkat etmeliyiz. Mutlaka maske kullanmalı, sosyal mesafeye ve temizliğe en üs t düzeyde dikkat etmeliyiz. Bu salgın hastalığı bu kurullara uyarak atlatabiliriz. O nedenle İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Akyazılı hemşerilerimizin hastalıkla ilgili dikkatlerini çekmek, tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini hatırlatmak için bu yürüyüşü yaptık dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirilen yürüyüş İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde başladı ve Çarşı içinde son buldu.

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