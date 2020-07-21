ANA YOLLARIMIZA BİN 518 METRE ÇELİK BARİYER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon

Bu haber 2020-07-21 17:02:19 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca Akyazı’nın 7 Mahallesine bin 518 metre çelik bariyer yapımı gerçekleştirildi.

Akyazı Belediyesi ile yapılan ortak çalışma neticesinde Mahalle yollarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan planlamaya göre Hanyatak Mahallesinde 118, Ballıkaya Mahallesinde 222, Taşyatak Mahallesinde 160, Güvençler mahallesinde 120, Madenler mahallesinde 380, Merkez Yeniköy Mahallesinde 356 ve Güzlek mahallesinde de 162 metre olmak üzere toplamda bin 518 metre çelik bariyer yapımı gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarları başta olmak üzere Mahalle sakinleri kendi Mahalle sınırları içinde bariyer yapım çalışması yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanan programa katkı sağlayan Akyazı Belediyesine teşekkür ettiler.