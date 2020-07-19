MUSTAFA YILDIRIM SEVENLERİNİ ÜZDÜ

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Bir önceki dönem AK Parti Sakarya Milletvekili olan Recep Yıldırım’ın da kardeşi olan
Bu haber 2020-07-19 23:54:52 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Bir önceki dönem AK Parti Sakarya Milletvekili olan Recep Yıldırım’ın da kardeşi olan ve Akyazı’da trafik takipçiliği yapan Mustafa Yıldırım İnönü Mahallesinde ki evinde önceki gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Mustafa Yıldırım için dün saat 12.00 de Yıldırım Kuran Kursu bahçesinde bir tören düzenlendi. Burada İlçe Müftüsü İzzet Şener’in yaptığı duadan sonra merhumun yeğeni olan Gazi Süleyman Paşa Cami İmamı Murat Aydoğdu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mustafa Yıldırım süt fabrikasındaki aile mezarlığına defnedildi. Mustafa Yıldırım’ın ani ölümü yakınlarını, sevenlerini derinden üzdü.

Düzenlenen cenaze töreninde Mustafa Yıldırım’ın oğlu Muharrem Yıldırım ile birlikte eski Milletvekili Recep Yıldırım ve diğer Yıldırım ailesinin fertleri taziyeleri kabul ederken, hayli üzgün oldukları gözlendi.

Cenaze törenine AK Parti Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir önceki MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba,Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcıları, Siyasi Partilerin İlçe başkanları ile Belediyle Meclisi ve Yönetim Kurulu üyeleri, STK başkanları, Mahalle Muhtarları, yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.

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