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CHP’NİN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

CHP İl ve İlçe teşkilatlarının Sakarya’nın Merkezi ile İlçelerinde maska dağıtım
Bu haber 2020-07-19 23:50:47 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

CHP İl ve İlçe teşkilatlarının Sakarya’nın Merkezi ile İlçelerinde maska dağıtım çalışmaları sürüyor. CHP’nin son dağıtım noktası Akyazı’nın Dokurcun Mahallesi oldu. İl Başkanı Ecevit Keleş, Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski İlçe Başkanları ile birlikte gittikleri Dokurcun mahallesinde hem vatandaşlarla sohbet ettiler, onların istek ve sorunlarını dinlediler, hem de Pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske dağıtımını yaptılar.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Parti olarak İl genelinde sürdürmekte oldukları maske dağıtımını bu defa da Dokurcun Mahallemizde devam ettiriyoruz.  Bu ziyaretlerimizde hemşerilerimizle görüşme, konuşma, onların istek ve sorunlarını dinleme gibi fırsatları değerlendiriyoruz. Gittiğimiz her yerde olduğu gibi Dokurcun Mahallemizde de büyük ilgi gördüğümüzü söyleyebilirim. Gösterdikleri misafirperverlikleri için Dokurcunlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

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