Yürükyeri Mahallesinde tek katlı evde yangın çıktı

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesinde Ali Osman B'ye ait tek

Bu haber 2020-07-19 23:46:10 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesinde Ali Osman B'ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında Tek katlı ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.

Yangını fark eden ev sakinleri ve komşuları kendi imkânlarıyla yangını söndürmeye çalışırken İtfaiyeye de haber verdiler.Olay yerine gelen Akyazı Belediyesi İtfaiye gurubu yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden ve etrafa yayılmadan söndürdü.Çıkan yangın sonrası tek katlı ahşap ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.