Şerefiye’de Otomobil şarampole uçtu 2 yaralı

D 140 Karayolu Akyazı Şerefiye mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini

Bu haber 2020-07-19 23:42:53 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.