Şerefiye’de Otomobil şarampole uçtu 2 yaralı

D 140 Karayolu Akyazı Şerefiye mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay Akyazı Şerefiye mevkiinde meydana geldi,Dokurcun istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeki Fatih M. İdaresinde ki 41UT 358 plakalı otomobil şerefiye mevkiinde bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kazayı fark eden çevre sakinleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılar Fatih M. ve Ali Y’ye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.