CHP’DEN HASTA ZİYARETLERİ

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, beraberinde eski İlçe

Bu haber 2020-07-19 23:40:37 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, beraberinde eski İlçe Başkanları ile bazı yöneticiler olduğu halde Partinin yıllarca İlçe başkanlığını yapmış olan ve İrfan Özmert’i rahatsızlığından ötürü Akyazı Alaağaç Mahallesindeki evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve beraberindekilerin ikinci ziyaret adresi İlçe Merkezinde ki Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde oturmakta olan Partinin İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden Mithat Kopyaoğlu’nun rahatsız olan babası Mehmet Kopyaoğlu oldu. İyiyazıcıve beraberindekiler hasta olan Mehmet Kopyaoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretlerle ilgili olarak açıklama CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı’dan geldi. İyiyazıcı, fırsat buldukça bu tür ziyaretleri yaptıklarını söyledi ve bu ziyaretlerde hem ziyaret ettiklerimiz hem de bizler mutlu oluyoruz dedi.