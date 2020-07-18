Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Genç kızı öldüresiye dövüp yol kenarına attılar

Genç kızı öldüresiye dövüp yol kenarına attılar

AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENDİ

AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENDİ

KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK ZİYARETİ

KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK ZİYARETİ

ŞEHİT PİLOT AKYAZI'NIN DAMADIYDI

ŞEHİT PİLOT AKYAZI'NIN DAMADIYDI

LGS SINAVINDA BİR BİRİNCİ DE AKYAZI’DAN ÇIKTI

LGS SINAVINDA BİR BİRİNCİ DE AKYAZI’DAN ÇIKTI

TEKNOFEST 2020 DE FİNALE KALDILAR

TEKNOFEST 2020 DE FİNALE KALDILAR

AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENDİ

Yaklaşmakta olan kurban bayramı münasebetiyle gerek Belediye Başkanlığı ve gerekse
Bu haber 2020-07-18 00:56:07 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

 

Yaklaşmakta olan kurban bayramı münasebetiyle gerek Belediye Başkanlığı ve gerekse İlçe Tarım Müdürlüğü kurban kesimleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğünden oluşan ekipler birlikte önce kurban kes imi yapılacak olan yerleri belirlediler ve daha sonra kesim öncesi, kesim sırası ve sonrası alınacak olan tedbirlerle ilgili olarak kurban kesimi yapacak olan yerlerin sahip ya da yetkililerine geniş kapsamlı olarak bilgiler aktardılar ve kesim yapılacak olan yerlerde denetim yaptılar.

Her iki kurum yetkilileri COVİD 19 nedeniyle uyulması gereken hususlar olduğuna dikkat çekerek Bilim Kurulu tarafından da açıklanan bu kurallar içinde yer alan maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı ve hijyen şartlarına en üst düzeyde uyulması hususlarına dikkat edilmesi gerektiği konularında geniş bilgilendirme yaptıklarını v e kurban bayramına kadar da bu bilgilendirmelere devam edeceklerini açıkladılar.

İki kurum yetkilileri tarafından alınan karara göre kurban kesimi bayramın ilk üç günü yapılacak ve kurban kesecek olanlara randevu verilecek ve onlarda kendilerine verilen randevu saatinde kurbanlarının yanına gidip kesim işleminde bulunacaklar.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
01:02 - AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENDİ
Yaklaşmakta olan kurban bayramı münasebetiyle gerek Belediye Başkanlığı ve gerekse...
00:56 - KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK ZİYAR
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde yapılan...
20:00 - 15 TEMMUZ’A KUTLAMA
Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından ortak organize edilen...
19:52 - İSHAK GÖZ BAŞKOMİSER OLDU
Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde on yılı aşkın...
19:39 - YAYLALARDA KAÇAK İNŞAATLAR GEÇİT YOK
Geçtiğimiz günlerde Akyazı Acella yaylasında yapımına başlanan göl manzaralı betonarme ...
19:37 - AKYAZILI TIRCILAR DERTLERİNE DERMAN ARIYOR
Bilindiği gibi TIR ve benzeri ağır vasıtaların İlçe girişi Belediye tarafından yasaklanmış...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ