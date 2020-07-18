AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETLENDİ

Yaklaşmakta olan kurban bayramı münasebetiyle gerek Belediye Başkanlığı ve gerekse

Bu haber 2020-07-18 00:56:07 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

Yaklaşmakta olan kurban bayramı münasebetiyle gerek Belediye Başkanlığı ve gerekse İlçe Tarım Müdürlüğü kurban kesimleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğünden oluşan ekipler birlikte önce kurban kes imi yapılacak olan yerleri belirlediler ve daha sonra kesim öncesi, kesim sırası ve sonrası alınacak olan tedbirlerle ilgili olarak kurban kesimi yapacak olan yerlerin sahip ya da yetkililerine geniş kapsamlı olarak bilgiler aktardılar ve kesim yapılacak olan yerlerde denetim yaptılar.

Her iki kurum yetkilileri COVİD 19 nedeniyle uyulması gereken hususlar olduğuna dikkat çekerek Bilim Kurulu tarafından da açıklanan bu kurallar içinde yer alan maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı ve hijyen şartlarına en üst düzeyde uyulması hususlarına dikkat edilmesi gerektiği konularında geniş bilgilendirme yaptıklarını v e kurban bayramına kadar da bu bilgilendirmelere devam edeceklerini açıkladılar.

İki kurum yetkilileri tarafından alınan karara göre kurban kesimi bayramın ilk üç günü yapılacak ve kurban kesecek olanlara randevu verilecek ve onlarda kendilerine verilen randevu saatinde kurbanlarının yanına gidip kesim işleminde bulunacaklar.