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KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TÜRKİYE BİRİNCİSİNE TEBRİK ZİYARETİ

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde yapılan
Bu haber 2020-07-18 00:50:22 eklenmiş ve 127 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde yapılan LGS sınavında soruların tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincileri ara sına giren Akyazı Paris Ortaokulu öğrencisi Kerem Bulamaya bir tebrik ziyareti yaptılar. Ziyaret Türkiye birincisi Kerem Bulamanın Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 3036 numaralı sokak Karanfil evleri D bloktaki Blok 40 numarada bulunan evlerinde gerçekleşti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan, yapılan sınavda Akyazı’mızdan Türkiye birincisi çıkması bizleri sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Ziyaretimizi üstün başarı gösteren çocuğumuzu tebrik etmek ve ona çeşitli hediyeler vermek içindir. Hem çocuğumuzu, hem anne ve babasını hem de Paris Ortaokulunda görev yapan eğitimcilerimizi kutluyoruz dediler ve bu açıklamanın ardından da beraberlerinde getirdikleri hediyeleri üstün başarı gösteren Kerem Bulamaya verdiler.

Kaymakam ve Belediye Başkanının evlerine yaptığı ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini, onurlandırdığını ve gururlandırdığını söyleyen Türkiye birincisi olma gibi çok büyük bir başarıya imzasını atan Kerem Bulama, başarının yolu çok çalışmak, çalıştığını ve okuduğunu anlaktan geçer dedi o da kendisini yetiştiren anne ve babası ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Türkiye birincisi Kerem Bulamanın babası Ali ile annesi Dilek Bulamada çocukları ile gurur duyduklarını söylediler, çocuğumuzun elde ettiği bu başarı bizleri son derece gururlandırmıştır dediler ve yapılan ziyaret içinde teşekkür ettiler.

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