ŞEHİT PİLOT AKYAZI'NIN DAMADIYDI

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Van'da Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında pilot olarak görev yapan ve şehit olan
Bu haber 2020-07-18 00:47:10 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.

 

Van'da Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında pilot olarak görev yapan ve şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş’ın AkyazıKaraçallık Mahallesinde ikamet etmekte olan merhum eğitimci Mustafa ile Sevcan Gümüş’ün Ankara’da görev yapmakta olan Komiser Hilal Altunbaş ile evli olduğu 1,5 yaşında Göktürk adında bir erkek çocukları olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan Gümüş ailesi şehit damatları için düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak üzere i Ankara’ya gitti. Van’da Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın dağa çarparak düşmesi ve içinde bulunan 7 personelin şehit olması tüm Ülkede olduğu gibi Akyazı’da büyük üzüntü yarattı.

 

 
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