LGS SINAVINDA BİR BİRİNCİ DE AKYAZI’DAN ÇIKTI

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2020 LGS Sonuçlarının açıklanmasının ardından tam yapan öğrenciler belli olmaya başladı. Akyazılı
Bu haber 2020-07-18 00:45:24 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

 

2020 LGS Sonuçlarının açıklanmasının ardından tam yapan öğrenciler belli olmaya başladı. Akyazılı Kerem Bulama Türkiye şampiyonu olanların arasındaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan Merkezi sınavın sonuçları “MEB. GOV. TR.” adresinden açıklandı. Yapılan açıklamadan sonra soruların tamamını doğru bilen öğrencilerin isimleri de belirlenmiş oldu. Paris Orta Okulu öğrencisi Kerem Bulama da büktün sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasında ismini yazdırarak hem ailesine hem de Akyazılılara mutluluk yaşattı.

Kerem Bulamanın sınav sorularının tamamını bilerek adını Türkiye birincileri listesine dahil etmesi eğitim gördüğü Paris Ortaokulu’nda da sevinç yarattı. Okul yönetimi okulumuzun başarılı öğrencisi olan Kerem Bulamanın elde ettiği bu büyük başarı hepimizi gururlandırmıştır aç ıklaması yaptı.

 

 
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