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TEKNOFEST 2020 DE FİNALE KALDILAR

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Havva Sevde Bayrak ve Zehra Ceren
Bu haber 2020-07-17 00:21:48 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Havva Sevde Bayrak ve Zehra Ceren Yüksel’in birlikte hazırladıkları ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek proje seçilen ve sağlık ve ilk yardım kategorisinde diz eklem robotu projesi iki ön elemeyi geçti ve Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest Uzay ve Teknoloji Fuarında finalde yarışmaya hak kazandı.

Projenin danışmanlığını yapan Okul Müdür Yardımcısı Turhan Turan, okul öğrencilerimizden Havva Sevde Bayrak ve Zehra Ceren Yüksel’in kendilerine olan özgüvenlerinin çok iyi olduğunu, öğrencilerinin yeterli donanıma sahip olduklarını ve öğrencilerinin ilçemizi teknofest 2020 de en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Okul Müdürü Muammer Hikmet de Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ailesi olarak bizlere bu mutluluğu yaşattıklarından dolayı öğrencilerimize ve emeği geçenlere  teşekkür ediyorum. Final yarışmasında da okul proje ekibimizin Sakarya’mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancım tamdır dedi ve öğrencilerine başarı dileğinde bulundu.

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