15 TEMMUZ’A KUTLAMA

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından ortak organize edilen

Bu haber 2020-07-16 19:54:12 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi tarafından ortak organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliği Gazi SüleymanPaşa Camii önünde yapıldı.

Düzenlenen etkinlik iki bölüm halinde uygulandı. İlki gündüz saatlerinde yapıldı ve Protokol Akyazı ilçe mezarlığına giderek burada şehit mezarları ziyaret edildi ve Kuran Kerim okunarak dualar yapıldı. programı yapıldı

İkinci etkinlik ise Gazi Süleyman Paşa Cami önünde akşam saatlerinde yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa sesleniş konuşması ve darbe girişimi dev ekrandan Akyazılılara aktarıldı. Merkez Baraka Camii İmam Hatibi Kadir Kurtoğlu’nun Kur'an ı Kerim okuması sonrasında İlçe Müftüsü İzzet Şener dua yaptı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı Şube Başkanı Ali Gezer, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar ve Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman geceyle ilgili birer konuşma yaptılar.Gece saat 00.13 te okunan sela ile program sona erdi.

Etkinliğe Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Jandarma Komutan vekili ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.