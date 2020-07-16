AKYAZILI TIRCILAR DERTLERİNE DERMAN ARIYOR

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Bilindiği gibi TIR ve benzeri ağır vasıtaların İlçe girişi Belediye tarafından yasaklanmıştı.
Bu haber 2020-07-16 19:35:21 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Bilindiği gibi TIR ve benzeri ağır vasıtaların İlçe girişi Belediye tarafından yasaklanmıştı. Alınan yasak kararı uyarınca şehir merkez ine giremeyen TIR sürücüleri TIR parkının da şehir merkezinin çok dışında olması nedeniyle özellikle gece geç saatlerde TIR parkına girip araçlarını parka bıraktıktan sonra şehir merkezine gelmek için vasıta bulamadıklarından yakınarak Belediyemizin bu sorunumuza mutlaka çare bulması gerekiyor şeklinde ortak bir açıklama yaptılar ve istekte bulundular. TIR sürücüleri bir taraftan sorunlarını dile getirirken diğer taraftan da çözümünü de açıklamayı ihmal etmediler.

Akyazı TIR sürücüleri gece geç saatlerde İlçeye geldiklerinde araçlarını TIR parkı yerine haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerine ait olan Çarşamba günlerinin dışında kullanılmayan otoparkın kendilerine tahsis edilmesini böylece sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirterek, bu konuda Belediyenin sorunlarını çözmede kendilerine yardımcı olmasını istediler. 

 

 
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