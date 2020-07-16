GENEL CERRAH BURHAN GENCER’E TAZİYE ZİYARETLERİ

Geçtiğimiz günlerde 91 yaşındaki annesi vefat eden Akyazı Devlet Hastanesinin başarılı Genel

Bu haber 2020-07-16 19:33:47 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde 91 yaşındaki annesi vefat eden Akyazı Devlet Hastanesinin başarılı Genel Cerrahı Burhan Gencer’e taziye ziyaretleri sürüyor.

Annesini Bayburt’ta toprağa verdikten sonra Akyazı’ya ve Devlet Hastanedeki görevi başına dönen Dr. Burhan Gencer, bir taraftan acılı günleri nedeniyle yarım kalan mesleki görevlerini kaldığı yerden devam ettirirken, diğer yandan da hastaneye akın akın gelen sevenlerinin taziyelerini kabul ediyor.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve AK Parti Yönetim Kurul Üyesi Mustafa Karakum, Gazetemiz Yenigün’ün Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi sahibi Kenan Certel ve Akyazı Net İnternet Sitesi sahibi Alaattin Onur da Dr. Burhan Gencer’i hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ilettiler.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’ın odasında gerçekleşen ziyarette Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, İdari ve Mali İşler Müdür yardımcısı İlker Üstünkaya, Hastane Din Görevlisi Eyüp Akova’da hazır bulundu.

Taziye ziyaretinde konuşan siyasetçi ve gazeteciler, Dr. Burhan Gencer’in acısını paylaşmak için bugün bu ziyareti yaptık. Merhume teyzemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz dediler.

Akyazı Devlet Hastanesi Genel Cerrahı Burhan Gencer’de annemi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ancak Akyazı’ya geri döndükten sonra yapılan taziye ziyaretleri benim acılarımı bir nebze olsun azaltmıştır. Bizzat hastaneye gelerek taziyede bulunan, telefon veya sosyal medya aracılığı ile acımızı paylaşan herkese şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum dedi.