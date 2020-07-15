EFSANE SAKARYA’YA GERİ DÖNÜYOR

31.08.1998 – 15.05.2003 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakam olarak görevi yapan ve bu görevi yaparken

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31.08.1998 – 15.05.2003 tarihleri arasında Akyazı’da Kaymakam olarak görevi yapan ve bu görevi yaparken 1999 yılındaki asrın depremini de yaşayan Cemalettin Özdemir, son görev yaptığı İstanbul Vali Yardımcılığından yapılan atamayla Sakarya Vali Yardımcılığına atandı.

ADI EFSANEYE ÇIKMIŞTI

Cemalettin Özdemir yaşanan asrın depreminde görev yaptığı Akyazı’da öyle hizmetler ve öyle çalışmalar yaptı ki, verdiği hizmetler ve yaptığı olağanüstü çalışmalar nedeniyle Akyazılılar kendisine efsane Kaymakam ismini takmışlardı.

DEPREM SONRASI YAPILANLAR

Yaşanan asrın depreminde 74 canını kaybeden ve çok sayıda da ev ve işyerleri yıkılan ya da ciddi derecede zarar gören Akyazı’da deprem sonrası sağlanan birlik, beraberlik ve gecesini gündüzüne katan bir Kaymakam ve onunla birlikte çalışanlarla birlikte yaralar kısa sürede sarıldı.

Kaymakam Cemalettin Özdemir’in çalışkanlığı ve tuttuğunu koparan tavrı ile Akyazı’da yaralar kısa sürede sarıldı ve sağlıkta, eğitimde de çok sayıda eserler Akyazı’ya kazandırıldı.

Zamanın Akyazı Kaymakamı Cemalettin Özdemir deprem esnasında Sakarya Valisi olan Yener Rakıcıoğlu’nun kendi isteği ile tayininin çıkması üzerine Sakarya’ya Vali olarak atanan M. Cahit Kıraç başta olmak üzere yurt dışından gelen Singapur, Fransız Kızılhaç ve Anadolu Kalkınma Vakfı gibi yardımsever insanlardan oluşan kuruluşlarla kurduğu iyi ilişkiler neticesinde Eğitimde Anadolu Lisesi, Paris, Kuzuluk Topçusırtı, Beldibi, Kabakulak, Atatürk, Konuralp İlköğretim Okul binaları, Halk Eğitim Merkezi binası, anne çocuk eğitimi binası, Meslek Yüksek Okulu binası ile spor salonu ve futbol sahası onarımı, MYO kantini, Sağlıkta Sağlık Ocakları, hastane ek binası.İdari olarak da geçici Kaymakamlık hizmet binası, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bakım ve onarımı ve Singapur Yardım Kuruluşu tarafından yaptırılan 50 adet konut yapımı gibi çok önemli yatırımlar kısa sürede Akyazı’ya kazandırılmıştı.

GAZETECİLER PLAKET VERMİŞTİ

Akyazı’da çok zor şartlar altında çok büyük başarılara imzasını atmayı başaran ve Akyazılılar tarafından sevilen ve sayılan eski Akyazı Kaymakamı ve Sakarya’nın yeni Vali yardımcısı Cemalettin Özdemir’e bundan iki yıl önce Akyazı’da görev yapan gazeteciler tarafından hazırlanan plaket Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin ile RATED Başkanı Remzi Adıyaman’ın da katıldığı bir törenle verilmişti.

ATAMA AKYAZI’DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Eski Kaymakamları Cemalattin Özdemir’in İstanbul’dan Sakarya’ya Vali yardımcısı olarak atanması Akyazı’da büyük mutluluk ve sev inçle karşılandı. Akyazılılar gönüllerimizde taht kurmuş olan efsane Kaymakamımızla tekrar birlikte olmak bizi heyecanlandırmıştır. Bizden ayrıldıktan sonra çalıştığı yerlerden bile yardım elini üzerimizden eksik etmeyen değerli Kaymakamımızın Sakarya Vali Yardımcısı olmasıyla birlikte yeni Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’ın da vereceği desteklerle önemli hizmetler alacağımıza inanıyoruz açıklaması yaptılar ve yapılan atamanın herkese hayırlı olması temennisinde bulundular.