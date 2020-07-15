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GENEL CERRAH BURHAN GENCER ANNESİNİ KAYBETTİ

Akyazı Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Cerrah Doktor Burhan Gencer annesini kaybetti.
Bu haber 2020-07-15 00:42:34 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Cerrah Doktor Burhan Gencer annesini kaybetti. Annesini kaybetmesinden dolayı hayli üzgün olduğu gözlenen Dr. Burhan Gencer, 9l yaşında hayata gözlerini yuman annesi Naime Gencer’in cenazesine katılmak üzere gittiği Bayburt’ta defin işlemlerini tamamladıktan ve taziyeleri kabul ettikten sonra tekrar Akyazı’ya döndü ve görevine başladı.

Dr. Burhan Gencer’in annesini kaybettiğini öğrenen Akyazılılar hastaneye giderek Doktor Gencer’e başsağlığı dileklerini iletmeye başladılar. Akyazı Belediye eski Başkanlarından Yaşar Yazıcı’da beraberinde Akyazı Esnaf Odaları Başkanı Emin Üstün ve İşadamı Ömer Türkyılmaz olduğu halde Devlet Has tanesine giderek Dr. Burhan Gencer’e başsağlığı dileğinde b ulundu.

Dr. Burhan Gencer uzun süreden beri Akyazı Devlet Hastanesinde görev yapıyor. Mesleğinde çok başarılı olan ve birçok başarılı ameliyatlara imzasını atan ve de Akyazılılar tarafından çok sevilen ve sayılan ünlü Cerrah Burhan Gencer Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sakarya Aile Hekimleri Derneği ve Sakarya Tabipler Odası Başkanlığı tarafından 2014 yılında 14 Mart Dünya Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Sakarya’da yılın hekimi seçilirken, 2017 yılında da Akyazı’da görev yapan gazeteciler tarafından da Akyazı’da yılın hekimi seçmiş ve plaket takdim etmişlerdi.

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