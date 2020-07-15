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DOWN SENDROMLU KARDEŞLERE JANDARMADAN SÜRPRİZ

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede ikamet etmekte olan Recep Şahin Şengül’ün Downsendromlu
Bu haber 2020-07-15 00:39:32 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede ikamet etmekte olan Recep Şahin Şengül’ün Downsendromlu çocukları Yusuf ve Fatih’in en büyük hayali asker olmaktı. İki kardeşin bu hayalleri Akyazı Jandarma Komutanlığının yaptığı sürprizle gereğe düştü.

Down Sendromlu iki kardeşi en fazla heyecanlandıran zaman zaman evlerinin önünden geçmekte olan Jandarma araçlarıydı. Jandarma araçları Mahallelerine geldiğinde ya da önlerinden geçtiğinde sevinç naraları atan iki kardeşin bu sevgi dolu davranışları Jandarmanın da gözünden kaçmadı ve onların bu sevgisine kayıtsız kalmadı ve kardeşlere ömürleri boyunca unutamayacakları bir sürpriz yaptı. .

Jandarma Bölük komutanlığında görevli Teğmen Hasan Alataş ve Jandarma Teğmen Hüseyin Talay beraberlerinde getirdikleri Jandarma elbisesini downsendromlu iki kardeşe giydirip birlikte resim çektirdiler ve birbirlerine salam verdiler.

Jandarma Komutanlarının yaptığı bu sürpriz downsendromlu kardeşleri öylesine mutlu etti ki, onların yaşadığı o mutluluğa Jandarma Teğmenler ve kardeşlerin aileleri ile komşuları da katılınca mutluluk adeta şölene dönüştü.

 

 

 

 

 
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