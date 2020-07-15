MUHTARLARDAN YAZAKİYE ZİYARET

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Akyazı Muhtarlar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Akyazı Kuzuluk’ta
Bu haber 2020-07-15 00:26:24 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Akyazı Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan YAZAKİ fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette fabrika yetkilileri ile görüşen ve özellikle de işçi alımı konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan Akyazı Muhtarlar Derneği yöneticileri, işçilerle birlikte öğle yemeği yedikten sonra fabrikadan ayrıldılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkan ve Yöneticileri YAZAKİ Fabrikasında yetkililer tarafından çok ağırlandıklarını söyleyerek teşekkür ettiler.

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