GÜLER’DEN ALTUN’A NEZAKET ZİYARETİ

Aslen Hendekli olan İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler,

Bu haber 2020-07-15 00:23:13 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

Aslen Hendekli olan İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, Akyazı’ya gelerek İlçe Spor Müdürü AdemAltun’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Akyazı’yı ve Akyazılıları çok sevdiğini ve Akyazı’da bir çok dostu ve arkadaşı olduğunu söyleyen Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, İlçe Spor Müdürü AdemAltun’da onlardan biridir. Ziyaretim bir nezaket ziyaretidir. Çoktan beri yapmayı düşündüğüm bu ziyaret bugüne kısmetmiş dedi.

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’da çok sevdiğim bir değeri Akyazı’da görmekten ve onu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve bu ziyaret tamamen bir nezaket ziyaretiydi ve benden kendisine hem teşekkür ettim hem de görevinde üstün başarılar dileğinde bulundum dedi.